Nadia Luz Pallo Arotaype, de 26 años, juramentó como la nueva alcaldesa de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), tras declararse la vacancia del exburgomaestre, Marcos Ibarra, por presuntamente contratar a gente de su entorno en la comuna.

La nueva alcaldesa asumió el cargo en medio de una crisis política en Chumbivilcas, donde se vacó al alcalde luego de tres petitorios por problemas ligados a malversación de donaciones, compra de productos sin aval y finalmente la designación de cargos gerenciales a personas que habrían colaborado en campaña.

En su discurso, la joven autoridad pidió la confianza y el apoyo de los regidores y del pueblo, a fin de que pueda desterrar los problemas enquistados en la comuna de Chumbivilcas.

“Deseo que esta gestión se caracterice por la transparencia y participación ciudadana, lucharemos firmemente contra la corrupción en la Municipalidad de Chumbivilcas, no me temblará la mano para desterrar a los corruptos. Con la fuerza de la mujer chumbivilcana haré que Chumbivilcas retome la senda del desarrollo. Yo Nadia Liz Pallo no le debo nada a nadie y por tal trabajaré de manera transparente”. señaló.

DATO

- Respecto a las obras que se realizan en Chumbivilcas, Nadia Pallo aseguró que ninguna parará al igual que los proyectos encaminados.

VIDEO RECOMENDADO

Valdez sobre pedido para debatir vacancia esta semana: “Modificar esos plazos es imposible” 03/11/20