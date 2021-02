Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri de Lima ubicaron y capturaron a un sujeto acusado de asesinar a su conviviente y abandonar su cuerpo a orillas del río Vilcanota, en la provincia de Urubamba, en Cusco.

Según información policial, el detenido es Santos Samata Candia (47), conocido como el “Monstruo de Urubamba”, quien es sindicado como el presunto autor del feminicidio en agravio de Lidia Calderón Flores (48) y por el supuesto secuestro del hijo de ésta, de 11 años. Por esta razón, tenía una requisitoria y orden de captura emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Urubamba.

Samata Candia fue intervenido en el interior de la vivienda que ocupaba en el sector denominado Camanti del distrito de Quincemil de la provincia de Quispicanchis, en Cusco, a donde se mudó tras la muerte de su pareja en julio del año pasado.

De acuerdo con la investigación policial, este sujeto habría perpetrado el crimen el pasado 15 de julio del 2020 y para evadir su responsabilidad denunció a su pareja por abandono de hogar en la comisaría de Urubamba.

Al momento de su intervención dijo que desconocía que era buscado por las autoridades y que se fue de Urubamba porque había sido amenazado por los hijos de su pareja sentimental. Al ser consultado sobre su conviviente, manifestó que ella se encontraba en Urubamba sin mencionar que estuviera muerta.

“Yo me he separado de mi mujer y sus hijos me han amenazado que me iban a matar por eso yo me he venido acá [Quincemil]”, dijo Samata al momento de su intervención.

El pasado 15 de julio de 2020, agentes del orden hallaron el cuerpo sin vida de Lidia Calderón Flores por inmediaciones el río Vilcanota de la provincia de Urubamba. El principal sospechoso es su conviviente Santos Samata, quien además tiene antecedentes por violencia física y psicológica, lesiones leves y violencia familiar.

