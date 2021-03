El ambiente se torna tenso a menos de un mes de los comicios generales 2021, esta vez, el candidato a la presidencia de la República, Julio guzmán (Partido Morado), reto a su contrincante Rafael López Aliaga (Renovación Popular) a debatir en una casa televisora e insistió que el moderador sea el polémico periodista Beto Ortiz.

“Al señor López Aliaga ya le he dicho que por cada cachetada que me dé, yo le voy a mandar dos cachetadas, así que si me manda un insulto yo le voy a mandar dos, en lugar de estarme mandando cartas notariales a través de su fuerza de choque lo que yo le pido es que debata conmigo, lo invito a que debata en su canal preferido, y que el moderador sea Beto Ortiz, dígame la fecha y la hora y yo encantado de estar ahí”, señaló.

Como se recuerda, en medio de las campañas proselitistas Guzmán acusó a López Aliaga de “proteger a algunos miembros del Sodalicio”, sociedad de vida apostólica inmersa en presuntos casos de pedofilia, por estas declaraciones este último indicó que “sus abogados se encargarán del asunto, ya que él no tiene tiempo”.

Por su parte, el aspirante al Congreso por Renovación Popular, Yorry Wharton, mencionó a través de sus redes sociales que “Procedemos a denunciarlo por el delito de Difamación Agravada. Delito sancionado con una pena de hasta 3 años de cárcel”, sentenció.

Hoy Julio Guzmán nuevamente DIFAMA a @rlopezaliaga1 en entrevista con Mónica Delta al afirmar que RLA, supuestamente, protege a "pervertidos del Sodalicio".



Procedemos a denunciarlo por el delito de Difamación Agravada. Delito sancionado con una pena de hasta 3 años de cárcel. — Yorry Warthon 🇵🇪 #R5️⃣ (@Yorry_Warthon) March 15, 2021

Además, el presidente del Partido Morado le recomendó a López Aliaga que pague sus impuestos. Esto de acuerdo a un informe de La República, el cual revela que las empresas del candidato de Renovación Popular tienen deudas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria por un valor total de S/28.4 millones. Sin embargo, este se excusa alegando que las deudas “no han sido notificadas”.

VIDEO RECOMENDADO

Colegio de SMP detalla protocolos (ATV)

TE PUEDE INTERESAR