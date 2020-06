Tras la culminación de la cuarentena por COVID-19, la Policía Nacional en Cusco alista un plan de ‘aislamiento inteligente’ que aplicará nuevas estrategias para que las personas no salgan masivamente de sus casas. Además, se realizará un patrullaje con drones para también reducir la curva de delitos.

El general Víctor Patiño, jefe de la VII Macrepol Cusco, señaló que a partir de este miércoles habrá mucho más tránsito peatonal y vehicular, algo que la PNP no podrá contener; sin embargo, se buscar apelar a un sentido de conciencia cívica que deberá ser demostrado, ahora más que nunca.

“Queremos apelar al aislamiento social inteligente. La Policía, autoridades de Salud y municipalidades han hecho un trabajo denodado para que las personas se acostumbren a los cuidados necesarios para no contagiarse, en estos momentos ese compromiso debe ser asumido por la propia ciudadanía, que debe tener un aislamiento social voluntario, no se ha levantado la cuarentena para que el ciudadano salga a pasear y tener un comportamiento normal cuando todavía no hay vacuna, ni hemos llegado al pico de contagios”, señaló.

La autoridad policial indicó que ahora la labor de las Fuerzas Armadas se enfocará en el tema de prevención, concientización y sensibilización para transeúntes, conductores y comerciantes.

“Hago un llamado a nuestros emprendedores a abrir sus negocios según corresponde, (la Policía) vamos a seguir en la calle verificando los permisos, autorizaciones, credenciales, no crean que porque ya salimos de la cuarentena nadie los va a controlar”, acotó.

PATRULLAJE CON DRONES

Se informó que los índices de delincuencia disminuyeron cuando inicio la pandemia, y conforme las personas volvieron a salir a las calles, el número de actos delictivos también creció, provocando un ascenso en la curva de delitos.

En ese sentido, la PNP patrullará con una flota de drones, que serán lanzados a las calles a fin de realizar planes cerco y alcanzar niveles de vigilancia que serían imposibles de alcanzar desde la tierra.

“La vigilancia con drones ya tenía que haber sido lanzada, pero la pandemia retrasó los cursos que los pilotos debían recibir para especializarse y acreditarse, ahora es tiempo de poner en marcha esa acción, estas grabaciones se mezclarán con las obtenidas con una red de vídeovigilancia estatal, que incluso se unirá a las redes domésticas y de negocios particulares”, finalizó.

Se busca aplanar esta curva delictiva con más personal en las calles, más elementos de bioseguridad para efectivos y la aplicación de tecnología para combatir el crimen.

DATOS

- El general Patiño agregó que la cuarentena se cierra en Cusco con más de 20 mil infractores a las órdenes de aislamiento y distanciamiento.

- La falta de orden y cumplimiento será combatida con megaoperativos, patrullaje integrado con los municipios y se recibirá denuncias virtuales para ofrecer soluciones más rápidas y seguras.

-114 policías se infectaron con COVID-19 en lo que va de la pandemia en Cusco. De ellos, 68 ya se reincorporaron y 46 permanecen en aislamiento.

-5 mil operativos se llevaron a cabo en la Región Cusco, con total de 8 658 personas intervenidas y 20 268 infraccionadas.

