Carlos Mantegazza Ancaya, candidato al Congreso por Somos Perú en Arequipa, aseguró que la controversia que compromete a Martín Vizcarra con el escándalo de la inoculación secreta de la vacuna de Sinopharm, ha perjudicado a los postulantes de su partido, sin embargo, anunció que la campaña será restructurada, por lo que se cambiará de estrategia.

“De hecho que ya nos perjudicó, eso es innegable, ya estamos perjudicados, pero igual nosotros tenemos que trabajar para renacer la campaña con Daniel Salaverry a la cabeza, él es el candidato a la presidencia, no lo es Martín Vizcarra”, manifestó a este medio.

Explicó que Daniel Salaverry, como candidato presidencial, “es quien está asumiendo” la conducción de la campaña desde ahora y en adelante. “Es más, él (Salaverry) está empezando un recorrido a nivel nacional solo, sin Vizcarra”, reveló el exprefecto arequipeño.

Explicó que la nueva estrategia consiste en “marcar claramente” que el candidato a la presidencia de la República es Daniel Salaverry y no Vizcarra.

“El expresidente tiene problemas, no se puede negar, tendrá que buscar las soluciones, él tendrá que arreglar su tema, pero eso no quita a los demás candidatos seguir en campaña y reforzar la de Salaverry”, señaló.

Consultado si avala los argumentos que esgrime Vizcarra para sustentar la aplicación de la vacuna china contra el COVID-19, Mantegazza sostuvo que ese es un tema que deberá aclararlo él mismo. “Ahí hay algunas incoherencias, definitivamente hay cosas que se pueden defender, hay otras que no”, sostuvo el candidato “somista”.

La exautoridad arequipeña negó que Vizcarra le haya quitado una vacuna a alguien en particular, pues considera que se inyectó cuando la dosis aún se encontraba en etapa experimental. No obstante, dijo: “En algunas cosas le creo, en otras me queda la duda”.

