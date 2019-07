Danzantes dan cerveza a una llama en Cusco y afirman que es un ritual ancestral | VÍDEO

En Cusco, un vídeo ha despertado la indignación de miles de personas en Facebook. En este se ve a unos danzantes parte de la festividad de la Virgen del Carmen dándole cerveza a su llama.

Fue una página animalista quien viralizó las imágenes y acusa abiertamente a la mujer que le da el alcohol al animal.

"Esto es maltrato animal y no me vengan a decir que es tradición o religión. Si tu definición de fe y religiosidad es embriagarte, no tienes por qué someter a un animal que no puede defenderse", señala en la descripción.

Por su lado, los danzantes de "Qhapaq Qolla" afirmaron que esto se trata de una tradición. "La costumbre de invitar cerveza a la llama la realizamos e la cuadrilla desde la fundación de la misma. Este uso de la danza proviene de rituales ancestrales andinos que datan de épocas prehispánicas, las cuales han sido registrados por investigadores académicos tanto nacionales como extranjeros", señalaron.