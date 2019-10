No solo asaltan a personas, ahora hasta los perros son victimas de la delincuencia. Rocky es un can al que le amputaron sus patas traseras luego de ser atropellado y tenía como única movilidad una silla de ruedas, pero unos inescrupulosos se la robaron cuando paseaba por el Asentamiento Humano El Amauta, en Chimbote.

De acuerdo a 90 Matinal, los delincuentes se llevaron el aparato y dejaron al perrito abandonado a su suerte en un parque de la zona. “Lo encontré al promediar la 1:00 p.m. "Los ladrones lo dejaron tirado sin su silla”, contó Paola Villareal, dueña del can.

Paola detalló que encontró a Rocky semanas atrás arrastrándose cerca a su universidad, producto de un atropello que sufrió. “Yo lo vi arrastrándose y lo llevé a una veterinaria para socorrerlo”, indicó. Vecinos de la zona y animalistas -al saber de la situación del can- juntaron S/200 para comprarle la silla de ruedas para que pudiera tener una vida normal, pero sufrió el robo de esta después de un mes de su adquisición.

Ante esta situación, los animalistas le piden a los ladrones que le devuelvan su silla a Rocky, pues tendrían que encontrar a otro can con las mismas condiciones para utilizarla. “No sé en qué la van a usar, a ellos no les va a servir de nada”, detalló una vecina.

Por su parte, la familia que adoptó a Rocky y la asociación Fuerza Animalista piden ayuda para darle una mejor calidad de vida.