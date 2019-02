Desaparece retrato de Edilio Espinoza de la galería de alcaldes provinciales de Trujillo

Una desesperada búsqueda realizan las autoridades por la desaparición del cuadro de Elidio Espinoza Quispe de la galería de alcaldes provinciales de Trujillo.

Ayer por la mañana, funcionarios descubrieron que el retrato ya no estaba en la sala. Lo lamentable es que el departamento de Imagen Institucional no tienen cómo saber quién fue el ladrón ya que no estaban instaladas cámaras de seguridad en el lugar.

(FOTO) Elidio Espinoza Quispe

Algunos trabajadores aseguran que alguien habría roto el cuadro del alcalde que fue predecesor de César Acuña y estuvo en el mandato hasta el 31 de diciembre del 2018.

Múltiples opiniones han vertido de la desaparición el cuadro. El regidor Luis Bahamonde declaró: “yo considero que el nombre de este señor (Elidio Espinoza), debe ser borrado de los libros de historia, porque hizo mucho daño a la ciudad",indicó.

Por otro lado, el concejal aprista Raúl Lozano explicó que "sea cual sea la gestión que haya realizado la autoridad, es parte de la historia y hay que darle su sitio respectivo”.

