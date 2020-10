Como parte de las acciones que realiza la región Junín para contrarrestar al coronavirus, un operativo inopinado se realizó este miércoles en los terminales de buses interprovinciales “General Córdova” y “Los Andes” donde se pudo apreciar que no se cumplían con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad.

Así lo informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín que indicó que dicha acción se efectuó con la finalidad de garantizar un servicio de calidad en los terminales de la ciudad y evitar el COVID-19.

El operativo estuvo a cargo de la Diresa y la Dirección de Transportes y Comunicaciones en los terminales cuyos buses recorren la ruta hacia Jauja y la Selva Central.

En ese sentido, María Pilco, equipo técnico de promoción de la salud de la Diresa dio algunos detalles del operativo inopinado.

“Los errores comunes que se han encontrado son la falta de señalización de los ambientes como lavado de manos, servicios higiénicos. Los dispensadores no llevaban papel toalla y los tachos no tenían rotulado respectivo. Los puntos de boletos no tendían alcohol en gel para el usuario”, expresó.

Acción se realizó de manera inopinada para observar que se cumplan con los protocolos necesarios para evitar contagios por el COVID-19.

La Diresa recomendó que todo terminal terrestre debe tener al ingreso el módulo de lavado de manos debidamente señalizado y operativo con agua potable, jabón, papel toalla y un tacho para desperdicios.

Respecto a la infraestructura del terminal, precisa, deberá asegurar el espacio necesario para el distanciamiento social, las salas de espera deberán presentar el marcado de sillas, los puntos de venta de los boletos tener alcohol el gel, y el ambiente estar ventilado.

