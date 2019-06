Detienen en Chiclayo a mujer que extorsionó a "brujo" porque no funcionó el "amarre"

Una mujer fue detenida por extorsionar a un "brujo" llamado Adam Gamonal de 80 años, esto luego que su "amarre" no funcionara.

El insólito caso se dio en el distrito de Pátapo, Chiclayo. Elvia Rosa Tenorio Torrejón fue capturada por la División de Investigación Criminal.

Ella contó que pagó 200 soles por el "amarre", pero como este no funcionó, acudió donde el curandero para que le devuelva el dinero. Pero Tenorio ya no solo pidió 200 soles, sino que quiso mil soles, es ahí que lo amenaza con quitarle la vida.

El curandero tuvo que denunciar el hecho y luego de un operativo, capturaron a la mujer. Un detalle que llamó la atención es que la mujer aparecía como fallecida ante el Reniec, además se pudo que era requisitoriada por estafa y terrorismo.