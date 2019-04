Detienen a mototaxista de 38 años que acosaba a una jovencita de 19 en Piura (VIDEO)

Una joven de 19 años denunció a un mototaxista de 38 años luego de ser víctima de acoso sexual cuando ella llegaba a Sechura, Piura.

No era la primera vez que ella denunciaba el hecho ante la Comisaría, puesto que Henry Amaya Panta ya tenía antecedentes por el mismo delito. "Cada vez que vengo a Sechura, el señor en su moto me tapa el pase, no me deja pasar, me amenaza, me dice que si no soy de él, no seré de nadie", comentó.

La mujer contó que en la primera denuncia, las autoridades no le hicieron caso. "Nunca me va a dejar en paz, porque él está enamorado de mí", era la frase que le repetía el sujeto al momento de acosarla.

Por el momento el sujeto está detenido en dicha comisaría para las investigaciones sigan su rumbo. La acosada pide una sanción máxima para que pueda retomar su vida con normalidad.

