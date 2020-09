Luego que el uso de plasma convaleciente fue aprobado y autorizado por el Instituto Nacional de Salud (INS), el Seguro Social de Salud continúa recibiendo a donantes voluntarios de plasma para comprobar que su uso será a favor de la recuperación de pacientes infectados con COVID-19.

Desde EsSalud se indicó que este trabajo es desarrollado en el Servicio de Medicina Transfusional (Banco de Sangre) y el área de emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati.

Por su parte, el Dr. Arturo Sagastegui, Jefe de Medicina Transfusional, indicó que se evaluará la eficacia y seguridad del plasma convaleciente para la recuperación de pacientes contagiados. Para ello, es necesario que más donantes voluntarios de plasma se sumen.

“Las personas que hayan tenido COVID-19 con una prueba positiva molecular y tienen de 18 a 60 años (mujeres que no hayan tenido gestaciones), y que además cumplan los requisitos de donantes de sangre, pueden donar su plasma. Las personas que ya han padecido esta enfermedad pueden ayudar a afrontar esta gran tragedia, quizá la peor que nos ha tocado vivir”, indicó el galeno.

EsSalud continúa recibiendo donantes de plasma para tratamiento de pacientes COVID-19 (Foto: EsSalud)

DONANTES

Dany Arellano a sus 45 años se aferró a la vida, luchó contra el COVID-19 y cuando creía que era el fin, superó la enfermedad; sin embargo, su padre no resistió y falleció víctima del coronavirus.

Recuerda el terrible episodio que le tocó vivir y apenas puede controlar las lágrimas. “Cuando estaba en casa pensaba muchas cosas, me entró como taquicardia, escalofríos. No se lo deseo a nadie, me acordé de mi padre que falleció de esta enfermedad, creí que iba a morir en el departamento, no podía dormir”, recordó

Esto motivó a que Dany se convierta en un nuevo donador de plasma como parte del ensayo clínico que realiza el Hospital Edgardo Rebagliati, en busca de un tratamiento para la recuperación de pacientes infectados con este virus.

“Lo que me motiva a donar es querer ayudar a mi prójimo, la vida me ha cambiado a mí y a mi familia, el ver a tanta gente con la enfermedad, yo ya pasé por esto, es bien difícil” señaló

“PORQUÉ NO AYUDAR, SI YO PUEDO”

Otro caso es el de Fiorella Chávez, una joven de 22 años, quien tras haber superado al COVID-19, acudió al Hospital Edgardo Rebagliati y presenció el dolor de una familia que se había enterado que su pariente pasaba de hospitalización a la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Corrí y abracé a la señora, y me dije: porqué no ayudar, si yo puedo, ya vencí a la enfermedad. Me gustaría donar todo mi plasma si fuera posible”, señaló la jovencita.

Fiorella es bailarina de profesión, poco a poco recupera su ritmo, mientras tanto ya ha donado plasma e invoca a las personas recuperadas que tmb lo hagan.

EsSalud indicó que para ser donante de plasma, los voluntarios se pueden registrar escribiendo al whatsapp del número 996 454 386. Además, el voluntario tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, estar completamente recuperado y libre de síntomas por más de 28 días.

VIDEO RECOMENDADO

Intervienen a quince sujetos con armas de fuego cuando iban rumbo a la ciudad de Cañete (Video: PNP)