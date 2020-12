Dos hombres que robaron una motocicleta y que exigían el pago de 1,800 soles al propietario del vehículo, en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), fueron capturados tras un operativo conjunto donde participaron representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional quienes los ataparon en flagrancia.

Así lo informó el Ministerio Público mediante su portal web donde señala que la motocicleta fue robada días atrás en la puerta del inmueble del propietario.

Este operativo se pudo efectuar, según la Fiscalía, luego que se concertara la entrega del dinero a cuyos billetes que iban a ser entregados se les sacó unas fotocopias.

La detención se da tras la denuncia de la víctima ante la Unidad Especializada del Departamento de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos de la Policía, según lo manifestado por el fiscal adjunto Abel Ronaldo Díaz Sandoval, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo.

Una vez pactado el lugar del encuentro, se capturó, en una vivienda del asentamiento humano Jorge Chávez, a los sujetos identificados como Junior Dahua Gutiérrez (28) y a Luis Cárdenas Amasifuén (26), este último es excompañero de la víctima de la Universidad de Huánuco.

Se informó que la motocicleta aún no ha sido recuperada, pues, los extorsionadores no han delatado quién la tiene en su poder, por lo que no se descarta que hayan más implicados en este caso.

VIDEO RECOMENDADO

Los detenidos quedaron a disposición de la Depincri de Bellavista.