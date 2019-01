Encuentran garrapatas en pleno viaje de bus interpronvicial (VIDEO)

Con destino a Cutervo, Cajamarca habían partido unos pasajeros desde Chiclayo en un bus interprovincial cuando encontraron unos bichos que al poco tiempo se dieron cuenta que eran garrapatas.

Los pasajeros viajaban en la empresa de transportes “Ángel Divino" y se dieron con una desagradable sorpresa al partir a las 8 de la noche de la ciudad de Chiclayo. No dudaron en grabar el video y subirlo a la red social Facebook.

No solo había una, sino encontraron varios ácaros. Quedaron mirando atónitamente que solo aplastaron para que no cause mayor problema.

Los pasajeros no dudaron en manifestar su incomodidad al ver los bichos que mucho incomodaron su viaje de Chiclayo a Cutervo que dura aproximadamente 5 horas.

OJO CON ESTO:

Cepillarse los dientes ayuda a los hombres prevenir la disfunción eréctil

Presunto extorsionador pide garantías para su vida: "no conozco a George Forsyth" (VIDEO)

Jóvenes enamorados son asesinados cuando comían salchipapa

Niña llora y pide no ir con su madre que la abandonó hace 8 meses (VIDEO)

Pareja usa como baño público la playa y serenazgo los obligan a recoger suciedad (VIDEO)

HAY MÁS...