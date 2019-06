Encuentran muerto a recién nacido en un basural en Chincha

Un bebé fue abandonado y hallado sin vida en un basural en Chincha. Según Diario Correo, se trata de una recién nacido que aún tenía el cordón umbilical, no tendría ni días de nacido.

El bebé fue encontrado en la avenida Julve Ciriac en el distrito chinchado de Sunampe. Fueron los vecinos quienes escucharon los lamentos del bebé por mucho tiempo, pero no creyeron que el llanto venía de la calle.

Lamentablemente, su delicado cuerpo no soportó el frío de la noche y murió. Nadie pudo auxiliarlo y falleció en el basural. En la mañana fue cuando los vecinos lo encontraron tirado en el lugar.

La policía y la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. El cadáver del recién nacido fue llevado a la morgue de Alto Larán, donde realizarán lo exámenes necesarios.

Por el momento, no se descarta que el parto no se haya dado en un hospital, sino en un lugar ilegal. Por lo que lo que no hay registros del nacimiento.