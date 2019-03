Madre será denunciada por exposición al peligro tras encontrar a su hijo de 5 totalmente ebrio (VIDEO)

Un niño de 5 años fue hallado por el serenazgo en plena calle de Huaraz, en Áncash, con visibles síntomas de estar alcoholizado.

El indignante caso ocurrió durante la madrugada, cuando el serenazgo recibió una alerta y acudió al lugar. El menor fue encontrado a pocos metros de su casa arrastrándose por la calle.

Los agentes decidieron trasladarlo a un hospital, pero justo en ese momento apareció la madre del menor, quien lo cargó y lo llevó a su vivienda para cambiarle de ropa.

Sin embargo, los agentes lograron llevarse al menor al hospital, donde se confirmó su estado de ebriedad.

En el lugar, la madre del niño reveló que estaba recién llegada de un viaje de negocios. Asimismo, contó que el menor se quedó al cuidado de su hijo de 21 años.

"Lo más seguro es que él le ha dado. No he hablado porque yo me he venido acá a las 5 de la mañana, no sé dónde está", explicó la madre. Además, aseguró que al llegar a la casa, encontró al joven bebiendo alcohol, por lo que es posible que este le dio licor al pequeño.

Cabe resaltar que los padres serán denunciados ante la Fiscalía de Familia por exposición al peligro y abandono del menor.

En tanto, el niño se está recuperando en el hospital.

