El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que 130 pacientes continúan con su tratamiento médico desde sus viviendas tras recuperarse del COVID-19 en el Hospital Augusto Hernández de Ica. Estas personas son monitoreadas durante 15 días por un equipo especializado de dicho nosocomio mediante llamadas y videollamadas.

Según EsSalud, este registro de personas recuperadas ha sido durante el mes en curso; además, el jefe del Servicio de Medicina Interna del centro hospitalario, Dr. Alexander Peche, indicó que algunos estuvieron conectados varias semanas a ventiladores mecánicos en la unidad de shock trauma y UCI.

Sin embargo, el buen cuidado logró que superarán la sintomatología grave y ahora estén en sus hogares “totalmente estables”. En ese sentido, en las siguientes dos semanas recibirán el alta definitiva cuando concluyan su tratamiento con aislamiento domiciliario.

“A la fecha se han registrado más de 230 egresos, con una tasa de mortalidad por debajo del 20% y en el último mes hemos dado 130 altas en nuestro hospital”, comentó el galeno.

El Seguro Social también resaltó que al inicio de la pandemia, el citado nosocomio solo contaba con 10 camas de hospitalización para COVID-19; sin embargo, en la actualidad la oferta se amplió a 40.

CUIDADOS EXTREMOS

Tras haber pasado por el peor cuadro crítico a raíz de esta enfermedad, algunos recuperados del hospital Augusto Hernández de Ica aconsejaron a la ciudadanía respetar las medidas de seguridad, distanciamiento social e higiene.

Uno de los testimonios lo dio una mujer de aproximadamente 60 años, quien dijo que ahora ya se siente bien y podrá estar en compañía de sus hijos.

“Cuídense, no arriesguen sus vidas, no salgan de casa, usen protección [mascarillas, protectores faciales]. Tomemos todas las medidas posibles para no pasar por ese momento. Hoy estoy sana y recuperada, me siento bien”, manifestó.

DATO

- El Hospital Augusto Hernández de Ica atiende a pacientes COVID-19 y a otros que sufren de patologías no relacionadas a esta enfermedad.

- La gerente de la Red EsSalud Ica, Dra. Olinda Velarde Huarcaya, informó que este hospital recibió cuatro nuevos ventiladores mecánicos.

