El segundo lote de más de 29 mil vacunas contra el COVID-19 que recibió el Seguro Social de Salud (EsSalud) por parte del Ministerio de Salud (Minsa), fueron inoculados en su totalidad a los adultos mayores de 85 años.

La institución recordó que en una primera etapa el Minsa les entregó 11,700 vacunas, posteriormente recibieron un segundo lote con un total de 29,250 dosis, con las cuales se logró vacunar con éxito en una semana hasta culminar el proceso de inmunización contra el nuevo coronavirus.

Estas actividades se realizaron en 9 vacunatorios que Essalud ha instalado en Lima y Callao (6 vacunatorios peatonales ubicados en Plaza Norte, Polideportivo San Borja, Centro del Adulto Mayor el bosque, Playa Miller, vacunatorio Aljovin y San Isidro Labrador.

Además de 3 autovacunatorios en el Real Felipe del (Callao), en la explanada del Estadio Monumental en el distrito de Ate y en el Parque de las Leyendas en el distrito de San Miguel.

“Las citas son programadas, se les pide, no acudir si no los convocan, no arriésguenos a nuestros adultos mayores acudiendo de manera informal y haciendo caso a convocatorias por redes sociales, hasta el momento se han vacunado más de 40 mil adultos mayores con éxito”, finalizó el gerente de la Red Asistencial Rebagliati, Juan Santillana Callirgos.

