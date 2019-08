Trabajó con reconocidos actores de Hollywood pero en la actualidad vive como indigente en las calles de Perú.

Se trata del actor David Joseph Martínez, quien llegó a nuestro país a fines de julio y hace 2 semanas se trasladó a Ica para cumplir una misión cristiana, de acuerdo a Latina.

Sin embargo, nadie entiende cómo terminó dirigiendo el tránsito en una calle de Ica, donde fue hallado en completo estado de indigencia.

El hombre llamó la atención de la Policía por agredir a un joven que transitaba por el lugar.

Foto: Así lucía Joseph Martínez cuando llegó al Perú hace un mes

“Se me acercó un sujeto preguntándome si por aquí pasaban los buses, le indiqué que los buses quedaban al frente. Se me fue viniendo encima, me fue persiguiendo. Yo me iba para atrás. Empezó a gritar, me empujó tres veces”, explicó el joven.

Agentes de la PNP y los transeúntes se unieron para reducir al sujeto, quien no dejó de amenazar a la gente.

“Mi nombre en este terreno es David Joseph Martínez, pero de dios es Paolo José”, señaló una vez que se tranquilizó.

El ex actor fue trasladado al Hospital Regional de Ica, donde prometieron ayudarlo.

Las autoridades desconocen cómo terminó en este estado y sin documentos cuando semanas atrás lucía bien.

David Joseph Martínez trabajó con actores como Sylvester Stallone en la película “Plan de escape” y Nicolas Cage en el filme “Un maldito policía de Nueva Orleans”.