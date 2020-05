Pese al colapso del sistema de salud en Loreto a causa de la pandema del coronavirus, una familia realizó una fiesta en plena vía pública. El hecho sucedió en el sector Cardoso, en el distrito de Belén, en Iquitos,

Según un video difundido por Canal N, las personas que participan de las celebraciones con motivo del Día de la Madre no respetan el distanciamiento social recomendado para evitar el contagio de coronavirus.

Inclusive, al autor del video se le escucha decir que ningún allegado a él se ha visto afectado por el COVID-19, por lo que no le afecta el sufrimiento de los pacientes que padecen la enfermedad.

En Iquitos no respetan la cuarentena y se burlan del coronavirus. (Video Canal N)

“Podrán haber miles de muertes, pero mientras en mi vida familiar y mi vínculo amical no esté incluido, a mí no me afecta personalmente. Soy sincero, no me llega al corazón, a mí no me importa que las personas sufran”, señaló mientras registraba las imágenes.

Es preciso indicar que la fiesta fue realizada en horas de la noche, por lo que esa familia tampoco cumplió la orden de inmovilización social obligatoria de los domingos.

