Una niña de cinco años fue hallada sin vida luego de desaparecer de una fiesta patronal, el último lunes. La menor se encontraba junto a sus padres en el poblado de Maranbuco, en la región Huánuco, cuando desapareció.

“Estaba conversando con mi suegra. En un descuido nada más, cuando volteé ya no estaba mi niña. Desde entonces me puse a buscar y no la encontré”, contó Lizet Camarena, madre de la menor.

De acuerdo a América Noticias, después de 12 horas de búsqueda los padres de la pequeña hallaron su cuerpo en un descampado de la zona. “En un pie tenía puesto su bota, su otro pie estaba descalzo. Estaba con su ropa también", narró al borde de las lágrimas Lizet Camarena.

Asimismo, se informó que la Policía Nacional encontró un gorro que le pertenecería al asesino. El citado medio indicó que la menor fue apuñalada y ultrajada por su agresor.

Por su parte, el padre de la pequeña quedó conmocionado por el asesinato de su hija y dijo que siempre temió que algo así sucediera. “Siempre miraba las noticias y pensaba que podría pasar este tipo de cosas y ese era mi temor”, indicó.

La policía ya tendría pistas del presunto culpable, quien también habría asistido a la fiesta patronal. Según los padres, todos se conocían en el lugar.