Fiscal que acusó a policías de asesinar a delincuente se defiende: "yo no recuerdo" (VIDEO)

El exfiscal Martín Castillo se defendió por polémico caso en el que la Fiscalía pidió 40 años de prisión para tres suboficiales PNP por asesinar a un delincuente durante un operativo en Piura.

Los suboficiales PNP Martín Ruesta, Alexis Anastasio y Albert Ramírez viven el momento más difícil de sus vidas al enfrentar un pedido de 40 años de prisión por el asesinato del delincuente Romario Niño.

Según el testimonio de los tres efectivos, los delincuentes dispararon primero y Ramírez fue el primero en hacer disparos al aire para proteger a su compañero.

En ese momento, el delincuente tenía una escopeta y apuntaba al Policía.





"Cuando él coge su arma yo ya estaba tendido en el suelo. Yo lo único que hago es cierro mis ojos y escucho una detonación", indicó Anastasio.

"Por cumplir mi función, salvar a un tercero, es que ahora estoy en la clandestinidad por casi 3 años con una orden de captura que pesa sobre mí", señaló Ruesta en la clandestinidad para Panorama. Fue él quien disparó al delincuente y salvó la vida de su compañero.

"Efectué un disparo en las extremidades inferiores con la finalidad de que no le disparen a Anastasio", explicó Ruesta.

(FOTO) Delincuente abatido

RESPUESTA DEL FISCAL

Martín Castillo ya no trabaja en el Ministerio Público, pero el exfiscal defendió haber acusado de homicidio calificado y abuso de autoridad a los tres suboficiales PNP.

Según el exfiscal, los efectivos no debieron disparar a los delincuentes ya que estos no tenían armas. Sin embargo, los peritos confirmaron que los sujetos también efectuaron disparos antes de la muerte de Niño.

Asimismo, Castillo dejó en libertad a los cómplices de Niño, quienes un mes más tarde ya estaban robando otra vez.

"Bueno, esa parte yo no me recuerdo muy bien. Yo no recuerdo", dijo Martín Castillo cuando le preguntaron por qué dejó libres a los delincuentes.

Uno de los cómplices, de hecho, dijo durante el juicio oral en el año 2017 que el padre de Niño lo obligó a dar una versión diferente a la realidad: "Yo mientras escuchaba, yo levantaba la cabeza y cuando veo que entre ese policía y dos de mis 'causas' se agarraban, como que se abrazaban, se jalaban el polo y ahí en ese instante se escucha un disparo. Y su papá me dice 'sabes qué 'cholo', tienes que decir que ha sido así así así. Pero así no ha sido, yo le digo a don Niño. (Padre del delincuente le respondió) O sea ¿qué? La vida de tu amigo no vale nada. Tú vas a decir que ha sido así, así, así".

Cabe resaltar que el Ministerio del Inferior ha ofrecido ayuda legal a las familias de los policías.

