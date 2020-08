El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, no solo manifestó confiar en la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Rusia, sino también aseguró que envió una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en la cual le solicita la venta o donación del antídoto para su región.

“Ayer le he mandado un documento al presidente [Vladimir] Putin para que nos pueda regalar o vender la vacuna contra el COVID-19, ojalá que el compañero de Vladimir Putin, presidente de Rusia nos haga caso”, dijo Cáceres Llica

Asimismo, señaló que se ha comunicado con el embajador de Rusia en nuestro país, quien le habría manifestado que hará todo lo posible para que Arequipa tenga la vacuna.

Arequipa: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, donar o vender vacuna para su región. (Foto GRA)

“Le digo a Vladimir Putin, seré uno de los primeros en ponerme la inyección porque confío en la palabra del presidente de ruso y sé que esa vacuna es efectiva para curar y prevenir el coronavirus”, señaló.

También pidió al presidente Martín Vizcarra que no espere la vacuna de Norteamérica. “Si hay una vacuna de Rusia que la pida y si no quiere hacerlo, mediante el premier de la República nos permita comprar o que nos done el presidente Putin esta vacuna contra el coronavirus”.

Cáceres Llica, llegó a la provincia de Condesuyos con la trasferencia de 28 millones soles para iniciar 11 obras para el desarrollo y generar 10 mil puestos de trabajo en el marco de la reactivación económica en la región.

Asimismo, estuvo en el centro de salud de Chuquibamba, donde entregó un lote de medicamentos y equipos de protección personal para los trabajadores de dicho establecimiento, donde hizo un breve recorrido y prometió la compra de un ecógrafo, una ambulancia rural, entre otros ofrecimientos. Además, anunció que trabajan en la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Chuquibamba.

Arequipa: Elmer Cáceres pide a presidente ruso, Vladimir Putin, donar o vender vacuna (Video GRA)

