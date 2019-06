Hijo de hombre que murió en ambulancia: "Pude haber trabado la puerta" | VIDEO

El hijo del hombre que falleció en el hospital de Tumbes luego de que se trabara la puerta de la ambulancia, reconoció que él podría haber trabado la puerta en su desesperación por salvar a su padre.

Gimbert del Rosario negó que los doctores de ese centro médico fueran responsables de la muerte de su padre, producto de un paro cardíaco.

“He escuchado otras versiones que son totalmente mentira, porque yo he ido con mi papá y en la misma desesperación que yo veía a mi papá agonizar en ese momento yo empecé a patear la puerta", dijo el hijo del hombre en declaraciones a La Rotativa Edición Nochede RPP Noticias.

Gimbert del Rosario añadió: "En la desesperación creo que yo mismo hice trabar esa puerta, porque me sentía desesperado viendo a mi papá totalmente derrumbado”.

No abría la puerta

Al llegar al hospital, más de un minuto estuvo luchando el paramédico para poder abrir la ambulancia, sin embargo, al no encontrar solución, tuvieron que atenderlo dentro.

Cuando se puedo abrir la puerta, el aparato con que debían resucitarlo no funcionaba porque no había enchufe. Además, no contaban con una extensión.

Desafortunadamente, el hombre identificado como Manuel del Rosario Chamba falleció. Los médicos no lograron revivirlo.