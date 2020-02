A quince años de cárcel efectiva podría ser condenada Leidy Marjoel Blas Ruiz por desfigurarle el rostro a su pareja con 26 arañones y, además, cortarle la mano, con una botella rota. Todo ocurrió el último lunes en la madrugada, en la urbanización La Arboleda, Trujillo.

“Sería muy reprochable que la Fiscalía no pida prisión preventiva, hay peligro de fuga”, señaló el abogado de Roberto Walter Ñique Llanos, víctima de la agresión.

Además pidió a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que tome este caso como ‘emblemático’. “Este caso puede servir para que los varones agredidos denuncien y exijan el respeto a sus derechos”.

“La violencia no tiene género”

Según contó a los medios de conunicación, el agraviado pidió que la fiscalía acelere el proceso puesto que su expareja está como no habida.

“Me fui a la casa de su amiga y es allí donde me propina los puños delante de sus amigas (...) He venido a tratarme estas heridas que tal vez me dejan marca. Posiblemente ha tenido un elemento punzocortante en la mano que se debe analizar. Para mi abogado es extraño que con solo sus uñas me haga esto. Pido justicia. Hemos llamado a la ministra de la mujer pero no se ha hecho presenta aún”, contó.

“Seguiré con este proceso hasta el final. si Hubiera sido yo el agresor ya estaría preso”; agregó.

Según Roberto Walter Ñique Llanos todo empezó por una discusión porque ella le reclamaba por haber ido a buscarla a su casa y le quería obligar que ponga a su nombre una vivienda que iba a comprar en la urbanización el Molino.

Hasta 15 años de cárcel

La agresora será denuncia por el delito de lesiones graves en el seno familiar. Según el artículo 129, inciso b, del Nuevo Código Procesal Penal, que ha sido objeto de modificación, a partir de julio del 2018, se condena con hasta 15 años de pena privativa de la libertad, si se comprueba en el proceso las concurrencias de algunos agravantes que, si se dan en este caso, refirió.

“Existen daños psicológicos, desfiguración de rostro y lesiones hechas con un arma blanca en la mano que conlleva a la pérdida de funcionalidad y sensibilidad en el pulgar izquierdo, tomando en cuenta que la víctima es un reconocido DJ en la región y no podrá realizar su trabajo con normalidad”, aseguró el abogado.

Cathy Sáenz-diario Ojo