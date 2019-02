Hombre intenta acabar con la vida de su expareja y le dispara con escopeta (VIDEO)

Un hombre intentó acabar con la vida de su expareja, luego que ella se negara a volver con él cansada de sus maltratos en Huanuco.

Él fue a buscarla cuando ella llegaba a casa y le disparó con una escopeta. La mujer y su hija fueron a uno de los cuartos a esconderse y luego llegó la ayuda. Fue llevada al hospital regional Hermilio Valdizán.

La mujer tiene más de 15 heridas en las piernas producto de las balas de perdigón.

Margarita Aranda de 45 señaló que ya en el pasado denunció a su expareja, Mario Evaristo Simón, por agresión. Entre sus declaraciones afirmó que él la celaba y pegaba demasiado.

Por mientras, la hija de Aranda señala que no es la primera vez que este la amenaza por no querer retomar la relación, pese a que han pasado 3 años. Ambas piden justicia y ayuda para que esta situación no se vuelva a dar.

