Hombre en Tumbes muere porque puerta de ambulancia se trabó | VIDEO

Un hombre en Tumbes perdió la vida luego de sufrir un paro cardíaco. Sin embargo, varias fueron los inconvenientes que ocurrieron durante su traslado al hospital.

Al llegar al Hospital de Tumbes, la puerta de la ambulancia se trabó y no podían bajarlo, por lo que se perdieron valiosos minutos que pudieron salvarle la vida.

Más de un minuto estuvo luchando el paramédico para poder abrir la ambulancia, sin embargo, al no encontrar solución, tuvieron que atenderlo dentro.

Cuando se puedo abrir la puerta, el aparato con que debían resucitarlo no funcionaba porque no había enchufe. Además, no contaban con una extensión.

Desafortunadamente, el hombre identificado como Manuel del Rosario Chamba falleció. Los médicos no lograron revivirlo.