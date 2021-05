El Gobierno Regional (Gore) de La Libertad inauguró la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, que contará con 10 camas para atender pacientes no COVID-19.

El gobernador Manuel Llempén indicó que el proyecto requirió una inversión superior a los 5 millones de soles.

“Me siento contento por realizar este deseo insistente de la directora y los profesionales de este hospital. Les dije que quedaría nuevo y mejorado. Miren la transformación que se ha hecho tanto en infraestructura como equipamiento. Se pasó de 6 camas UCI a tener ahora 10 camas UCI; todas para servicio no COVID. Sin embargo, también tenemos un espacio para dar tratamiento post COVID”, resaltó.

Vale indicar que el proyecto del Gore La Libertad no solo contempló la remodelación del área UCI no COVID sino también la adquisición de 6 Kits UCI (camas, ventiladores, monitores multiparámetros, aspiradores de secreción, etc.).

Como parte de estos trabajos también está contemplado el mejoramiento de los ambientes de Farmacia y Emergencia, que estarían culminando a fines de mayo. Actualmente el proyecto en su conjunto tiene un avance del 70%.

La directora del citado nosocomio, Rosa Hernández Bracamonte, agradeció la apuesta del Gore por invertir en los servicios de salud. Precisó que su equipo de trabajadores renovó su compromiso de tener una mirada más humana y empática a las necesidades de los liberteños que acuden a sus instalaciones.

El Hospital Belén de Trujillo cuenta con 11 camas UCI para pacientes COVID-19, lo que se suman a las 10 camas UCI no COVID. En total, 21 camas UCI servirán para salvar vidas.

