Hospital de EsSalud niega atención a un bombero en Cusco porque "no estaba quemado" (VIDEO)

Personal del Hospital EsSalud de Cusco negó la atención a un bombero que sufrió un accidente cuando se encontraba prestando servicio en su unidad.

Se trata del seccionario CBP Donny Gonzales, quien fue evacuado a dicho nosocomio luego de que un taco de madera de cinco kilos (objeto que se pone debajo de los carros) le cayera en el dedo de su pie izquierdo.

El capitán CBP y jefe de la mencionada compañía, Arturo Licona, indicó que los trabajadores del seguro no quisieron atender a Gonzales aduciendo que no estaba quemado.

"Por desconocimiento en el Seguro no lo quisieron atender citando que no estaba quemado, ellos creen que los bomberos sólo pueden tener accidentes con fuego, desconocen que brindamos todo tipo de ayuda a la sociedad", señaló. Finalmente lo tuvieron que llevar a una clínica particular en la ciudad.

Habla el director de la sede de EsSalud

Ante la situación se entrevistó al director del Hospital Adolfo Guevara. EsSalud Curzo, Víctor Manchego, quien terminó haciendo un mea culpa por el accionar del personal, pero aún así se investigará el caso.

"Hemos pedido un informe al área y a las personas involucradas en el proceso de atención, estamos esperando el informe para tomar las acciones respectivas", comentó.

Del mismo modo, señaló que buscará que su persona tenga el servicio adecuado con los hombres de rojo. "La ley es conocida pero necesitamos mejorar, estos eventos hacen que reflexionemos sobre nuestro accionas", comentó.

