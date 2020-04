Todos estamos llamados a frenar la pandemia en nuestro país, a restar día a día los casos y solo lo lograremos quedándonos en casa. Todo depende de cada uno de nosotros que ya no sumen más los contagiados y volvamos a estrecharnos en un abrazo. Este es el mensaje que brinda la Policía Nacional en la canción de título “Hoy” con la pista de música del cantautor Gian Marco Zignago que ha sido difundida en las diferentes redes sociales para sensibilizar y concientizar a la ciudadanía frente al mortal coronavirus.

Video es difundido en las redes sociales de la cuenta de la Policía Nacional.





“Tengo un deber que me impulsa, que me conduce y me suma, a cuidar de mi país. Sé que ahora mismo me escuchas y que compartes mi lucha, por vencer este temor. Tengo la fe que muy pronto todo será como antes y volveremos andar. Sé que tu familia lo espera, con ilusión si respetas las reglas de mi nación”, dice la primera estrofa de la canción que es interpretada por la suboficial PNP Elisa Arrivasplata, quien trabaja en la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional del Perú.

“Tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá”, se refiere a muchos que no respetan el aislamiento social.

“Tengo una nación a quien cuido con vocación yo te ayudo y doy la vida por ti. Tengo también ese orgullo que me acompaña un divino a donde quiera que voy”, dice parte de la canción y por favor todos póngase en el lugar de estos policías y militares que en estas circunstancias se juegan su vida por nosotros.

El coro de la canción nos invita a luchar a todos contra este mortal COVID-19. “Hoy lucharemos de nuevo por el bien de estar seguros que venceremos el virus y más la propagación. Ya verás que, con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia, volverás con más conciencia de podernos encontrar”.

La canción de título “Hoy” es del cantautor Gian Marco y la suboficial Arrivasplata le cambió la letra y la interpretó con la pista musical. En esta nota compartimos el video que tiene como dedicatoria: “A todos los peruanos, que tenemos la esperanza de superar con éxito la pandemia, ya que solo luchando colectivamente triunfaremos como país”.