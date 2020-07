Autoridades del distrito de Pichos, provincia de Tayacaja (Huancavelica), trabajan junto a las rondas campesinas para mantener el cero en casos de COVID-19; sin embargo, pese a que los derivados del maíz les permitieron alimentarse en cuarentena, ahora piden ayuda para comercializar 40 toneladas de este grano que ya debe salir al mercado nacional y local.

Según Cristian Alejo Arotoma, alcalde de ese distrito, las cifras se vienen manteniendo durante estos tres meses debido que no dejaron ingresar a personas extrañas al poblado y su estricto control.

Asimismo, el consumo de maíz y la harina en distintos derivados ha fortalecido que las personas no se vean en la necesidad de salir a los mercados del distrito a conseguir alimentos.

“Si bien es cierto que hemos fomentado el consumo de nuestro producto nativo y oriundo durante estos meses, pero no podemos seguir con lo mismo ya que todas las familias están cosechando el maíz y ya hemos sobrepasado el límite de la producción porque los mercados se han cerrado. Tenemos al menos 40 toneladas de este grano que ya deben salir al mercado nacional y local, pero aun no podemos hacerlo porque quieren pagar un precio que no es razonable al mercado”, expresó la autoridad local.

Alejo Arotoma agregó que en fechas como esta, ellos realizaban el Festival del Maíz donde vendían sus productos a diversos empresarios nacionales, pero con la pandemia asegura que ya nadie se acercó a adquirir su cosecha.

Esto ocasionó que los almacenes de los productores empiecen a rebasar. “Queremos que las autoridades nos escuchen y empresarios pongan sus ojos en Pichos porque nos estamos llenando de maíz”, indicó.

- Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presentado en febrero de este año, Pichos está considerado dentro de los cinco distritos del Perú como extrema pobreza y su principal fuente de recursos es la agricultura basándose a la producción de 50 variedades de maíz.

- Distrito fue creado en el 2015 y anualmente produce de 90 a 100 toneladas de este grano en unas 18 a 25 mil hectáreas aproximadamente.

