Un niño de 11 años fue evaluado y se presentó como el segundo caso de síndrome de Kawasaki en la región Junín, así lo confirmó la directora del Hospital Materno Infantil El Carmen en Huancayo, Rosa Cervera.

El menor con diagnóstico previo de COVID-19, llegó con un cuadro de fiebre que presentaba desde hace cinco días; además, fue sometido a pruebas y se conoció que tenía inflamación en las vías coronarias lo que agravaba su salud.

En ese sentido, dicho nosocomio no contaba con especialistas para tratar al menor. “La enfermedad de Kawasaki afecta al aparato cardiovascular, este caso no lo podemos tratar acá... por eso lo hemos derivado a Lima, debido a que no contamos con cardiologopediatra”, indicó la directora.

Rosa Cervera detalló que este caso es raro porque el síndrome se presenta, normalmente, en niños menores de cinco años. También indicó que es el segundo caso en menos de treinta días.

PRIMER CASO

A fines de agosto se presentó el primer caso en una menor de 5 años que tenía fiebre alta por 5 días, dolor abdominal y vómitos. Esta pequeña también tenía COVID-19.

En este caso, la infante tenía lesiones dérmicas excamativas en las manos y pies, es así que galenos actuaron de inmediato para aliviar los síntomas de la vasculitis que aquejaba y fue tratada en la misma ciudad.

