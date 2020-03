Indignada con la justicia y preocupada, así se encuentra Estefany Q.O. luego que su expareja, quien le mordió el pómulo derecho y le dejó una profunda herida, fuera liberada, pues ahora la acosa día y noche llamándola por teléfono para amenazarla y burlarse de su rostro. La madre de familia solicitó garantías para su vida.

La agraviada refirió que esta fue la segunda vez que su exconsorte David Pérez Gómez la agredió de esta forma. “La primera vez que me agredió me mordió en la frente hasta desgarrarme la piel y decidí separarme en julio, pero opté por no denunciarlo. Ahora lo volvió hacer y no es justo que lo hayan liberado porque me llama y se burla de mi cara. Estoy preocupada por el bienestar de mis hijos, que son menores de edad”, declaró la víctima.

ACOSO

Según la víctima, el sujeto la llama constantemente a su celular. “Los registros indican que las llamadas son hechas desde teléfonos públicos”, dijo Estefany.

Y agregó que cuando la llama, David Pérez también se ríe de su denuncia y le advierte que la buscará nuevamente, por lo que Estefany solicitó garantías personales ante la Subprefectura de Huancayo.

“No tenemos nada en común, solo quiero que me pague los seis mil soles que pedí prestado al banco para él”, añadió la agraviada, quien aún conserva su celular que fue golpeado por su expareja.