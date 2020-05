Las farmacias de Huánuco no desaprovechan esta pandemia, pues han elevado exageradamente los precios de los medicamentos para el tratamiento y recuperación de los pacientes con Covid-19. Tal es el caso del paracetamol, la hidroxicloroquina y la azitromicina, el primero de ellos hasta está agotado,

El costo de estos medicamentos ha aumentado 20 veces más su precio en las últimas semanas, según indicó el Colegio Químico Farmaceútico del Perú. Ante ello, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud viene preparando un intenso operativo en las farmacias de Huánuco que expenden con sobreprecio estos fármacos. Se anuncia sanciones de hasta tres UIT.

Ante esta problemática, la fiscal de Prevención del Delito-Huánuco, Rocío Castro Martínez, explicó que “el acaparamiento y especulación, respecto a estos medicamentos, no se considera como delito de tipo penal. Esto es competencia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que tiene que efectuar estos operativos y saber si se está cumpliendo con los reglamentos. Nosotros no podemos intervenir mientras no haya un marco legal”.

No dejarse engañar

Por su parte, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco lanzó un comunicado advirtiendo a la población no dejarse sorprender por el precio elevado de medicamentos y denunciar a dichos centros farmacéuticos que venden estas medicinas con sobreprecio. Para ello pidió comunicarse al teléfono de la institución: 062-525402.

En la región Huánuco estos medicamentos vienen siendo vendidos en las farmacias de la siguiente forma: el blister de paracetamol (genérico) que costaba 1.20 soles, ahora vale entre 2.50 y 4 soles. Los otros fármacos tienen similar incremento en sus precios.

Además, el paracetamol está agotado en algunos establecimientos farmacéuticos debido a su alta demanda. De la misma manera, el resto de fármacos para combatir los síntomas del coronavirus.