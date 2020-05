En momentos que bebían y bailaban al ritmo de reggaetón, pese al estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la policía detuvo a unas 20 personas en plena celebración de cumpleaños en el interior de una vivienda, ubicada en la cuadra 5 del jirón San Martín, en Huánuco, a pocos metros del centro comercial de esta ciudad.

Un hombre y una mujer que se encontraban en aparente estado de ebriedad, se enfrentaron a los efectivos tras reclamar airadamente por la intervención en este inmueble de Huánuco.

La enardecida turba aducía que los uniformados no tenían derecho a detenerlos.

En horas de la tarde, los agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial-Huánuco, dirigidos por el mayor PNP Paolo Farías Luque, fueron alertados por unos pobladores de esta calle, en Huánuco, que decenas de vecinos no acataban la cuarentena y enciman protagonizaban ruidos molestos.

Es así que los efectivos del orden ingresaron al inmueble y encontraron a numerosos fiesteros, entre ellos varios menores de edad, que se resistieron al arresto e inclusive se enfrentaron a los uniformados, pero rápidamente fueron reducidos.

Sin embargo, un hombre y una mujer se abalanzaron sobre los efectivos y provocaron un violento enfrentamiento. “Suéltame, suéltame te digo. Si quieres grábame, no me importa. Ustedes no tienen derecho de hacer esto”, gritaron estas personas que terminaron enmarrocados.

Luego, todos los detenidos fueron llevados hasta la sede del Depincri de Huánuco para las diligencias del caso. Ellos serán procesados por atentar contra la salud pública, en la modalidad de quebrantamiento de las medidas sanitarias, y violencia y resistencia a la autoridad. También serán multados por desacato a las normas establecidas por el Gobierno.