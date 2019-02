Identifican a mujer que agredió e insultó a vigía en carretera y la denuncian penalmente

El Ministerio Público identificó y abrió una investigación contra la mujer que agredió e insultó a una trabajadora (vigía) de carretera en Arequipa.

Se trata de Zuleika Alatrista Andía, quien agredió a la trabajadora y lanzó frases racistas en su contra tras un incidente.

Según se conoció, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter abrió la investigación contra Zuleika Alatrista Andía.

En tanto, se conoció que la vigía de obras que presuntamente fue atropellada y agredida es Elena Viza Choquecondo.

"Como parte de la investigación del hecho que fue grabado en video, se recabó el certificado médico legal realizado a la víctima, que confirmó múltiples lesiones. Asimismo, se realizará el examen retrospectivo del dosaje etílico a Alatrista Andía, entre otras diligencias", señaló el Ministerio Público.

El lamentable acto ocurrió en la variante de Uchumayo, cuando la ingeniera Zuleika Alatrista Andía habría atropellado a Elena Viza Choquecondo, quien como reacción habría golpeado el vehículo de la mujer.

Sin embargo, Alatrista Andía arremetió contra la vigía: “Que ch… te crees, chola de m…, yo te voy a denunciar, tú no sabes con quién te has metido coj…, tú no eres nadie para meterme eso. ¿Qué te he hecho salvaje? Fuera de acá porquería, salvaje de m… quién m… te crees tú b…, no eres nada. Te acordarás de mí basura”, fueron las lamentables frases que la mujer lanzó.

