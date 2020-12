Este lunes 14 de diciembre a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) transmitirá en vivo el eclipse de Sol a través de su plataforma Facebook Live

Se trata de uno de los últimos fenómenos astronómicos del año y durante la transmisión el astrónomo de esta institución, el Dr. Nobar Baella, junto a otros expertos abordarán detalles y pormenores de este importante acontecimiento.

El IGP informó que se contará con la participación de colaboradores que tienen sus propios telescopios los cuales apuntarán al Sol con los filtros adecuados. Estos equipos estarán observando al Sol desde Trujillo, Caraz, Tarma y Huancayo. Entre otras novedades, el IGP contará con un colaborador peruano en Argentina, quien percibirá este fenómeno astronómico en su totalidad.

Baella explicó que la duración del eclipse va a depender del sitio en que nos encontremos. “Según el mapa trazado, este fenómeno se percibirá mejor en las regiones de Tacna y Moquegua con un oscurecimiento del 24 y 22%, le siguen las regiones de Arequipa, Ica y Puno con porcentajes entre el 21% y el 18%. También se percibirá levemente en Lima, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huancayo, Cusco, Pasco, Ancash, Huánuco y La Libertad con porcentajes entre el 17% y 10%”, precisó.

Señaló que en regiones como Madre de Dios, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali, Piura y Amazonas se percibirá la oscuridad entre un 9% y 5% mientras que en Moyobamba y Tumbes no se notará casi nada porque el porcentaje de oscurecimiento será muy bajo.

No obstante, este fenómeno tendrá una duración de 1 a 2 horas y media aproximadamente. “Es importante aclarar que la única ciudad donde no será visible el eclipse parcial será Iquitos (Loreto)”, agregó el astrónomo.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE DE SOL?

El Dr. Nobar Baella, astrónomo del IGP, dijo que un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra de tal manera que bloquea parcial o totalmente la luz solar. Indicó que para los observadores que se encuentren justo en la sombra de la Luna, el eclipse será total; es decir, el Sol se ocultará en un 100%, como es el caso de algunas localidades de Chile y Argentina, lugares privilegiados que podrán apreciarlos en su totalidad.

Sin embargo, para los que se encuentren alejados de la sombra principal, el eclipse será parcial pues solo una parte del Sol será ocultada como es el caso del Perú.

RECOMENDACIONES

Asimismo, recomendó a las personas que deseen o tienen la suerte de apreciar este evento astronómico: nunca ver al Sol directamente o a simple vista, no usar lentes de sol tradicionales, no usar radiografías, negativos de películas o vidrios ahumados y tampoco usar aparatos ópticos o electrónicos que no cuenten con un filtro solar certificado.

Estas acciones indebidas podrían causar daños irreparables en los ojos o causar pérdida de vista en forma instantánea.

“La forma adecuada de ver un eclipse solar es usar lentes certificados, éstos deben cumplir con la norma ISO 12312-2, si se usa telescopios, cámaras u otros aparatos ópticos deben tener filtros certificados finalmente, no observar de manera continua, las personas deben siempre hacer pausas de algunos minutos y no olviden padres de familia, siempre supervisar a sus hijos”, añadió.

