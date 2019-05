Madre de niño asesinado en Iquitos niega estar involucrada: "¿quién me ve por adentro?" (VIDEO)

Tras el hallazgo del cadáver del pequeño E.H.R.P. (11) en Iquitos, la madre del niño ha negado estar involucrada en el asesinato, tal como habría señalado la familia paterna del menor.

En entrevista con Latina, la mujer, identificada con Arlene, manifestó que no entiende por qué ha sido involucrada en el macabro crimen: "Yo no sé por qué están diciendo que yo soy. Yo no tengo nada que ver con la persona que le ha secuestrado a mi hijito".

Asimismo, la madre del menor respondió a los que la criticaron por no llorar al enterarse de la muerte del niño: "muchas personas piensan que no lloro pero, ¿quién me ve por adentro? Es un destrozo de vida. Yo quisiera que las personas, las madres, que no piensen mal".

En otro momento, Arlene pidió a su primo, Lesther Huayamba Chota (24), que se entregue a la justicia: "Entrégate Lesther, porque yo no te converso hace tiempo, no te veo, ¿por qué le has hecho esas cosas a mi hijo?".

Por su parte, el padre del menor pidió justicia y aseguró que no quiere ir a la casa de su ex esposa porque teme por su vida: "No me voy a acercar, no quiero estar ahí por motivos de seguridad. De repente me puede hacer algo a mí, porque supuestamente de mi hijo se han vengado, ¿por qué no me puede hacer lo mismo a mí?".

