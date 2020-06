El ministro de Salud Victor Zamora visitó Iquitos, en Loreto, para realizar una inspección durante la pandemia del coronavirus; sin embargo, vivió un incómodo momento al ser encarado por un médico.

Las cámaras de ATV Noticias captaron el preciso momento en que un médico no identificado abordó al titular de Salud para reclamarle, asegurando que el cuerpo médico había sido abandonado por el Gobierno.

Otras personas que estaban en el lugar quedaron sorprendidas por lo ocurrido. De hecho, otro hombre preguntaba al médico cuánto le habían pagado por “armar ese show”.

Ante la incómoda situación, el ministro de Salud no respondió a los gritos del médico y se retiró del lugar.

“A mí no me van a venir con que me están pagando, han muerto más de 20 médicos loretanos, ese señor que es ministro, él viene a hacer su show”, insistió el médico ante las cámaras.

