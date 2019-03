Mujer con síndrome de down falleció luego de ser víctima de violación sexual

Una mujer con síndrome de down de 35 años falleció luego de ser atendida en el Hospital Regional de Loreto producto de una violación y la falta de atención.

La víctima de iniciales DAAM falleció luego de los fuertes dolores abdominales, ella fue atendida en un centro de Salud en Iquitos, pero luego la trasladaron a un hospital más grande, pero se negaron a atenderla, hasta ayer.

Según el portal Mano Alzada, la familia se quejó de negligencia pues no atendieron de manera adecuada a la mujer. Es más, no revisaron por qué el dolor y no se dieron cuenta que se trató de una violación.

Es ahí donde la familia decide llevarla al médico legista, es ahí donde le responden por la violación.

La mujer se alteraba por un rechazo al personal masculino, producto de la violación. Sin embargo, no entendieron el problema y no atendieron a la mujer, quien presentaba convulsiones. Ahora piden justicia para la mujer y se encuentre al responsable.

