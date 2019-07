Jacob Mubarak ayuda a a adolescente de 17 años en coma en Puno | VÍDEO

Yacob Mubarak lo volvió a hacer, esta vez ayudo a un adolescente de 17 años que se encuentra en coma tras un accidente en Juliaca, Puno.

Mediante sus historias de Instagram habló sobre dicha colaboración. Él contó que la madre del menor le envió un vídeo pidiendo ayuda, a lo que él no se pudo negar.

"Me mandó el vídeo de la mamá de Anthony y al verla llorar así me rompió el corazón. No soporto ver el dolor de una madre, por eso le he transferido de inmediato el dinero necesario para la atención de Anthony", comentó el empresario árabe.

Del mismo modo, mostró el vídeo de la mujer agradeciendo la ayuda. "Le agradezco mucho por haberme apoyado, porque mi hijo se accidentado, esta en la Clínica Americana y no tengo plata, soy de familia humilde", señaló.

Del mismo modo, Mubarak pidió a sus seguidores que recen por el joven, puesto que había tenido una subida en su temperatura de 43 grados.

Como se recuerda, Yacob Mubarak se ha hecho popular en el Perú por sus buenas acciones como ayudar a un niño en Trujillo que se hizo viral en redes por hacer sus tareas en la calle. Y apoyar en la operación de una bebé que luchaba por su vida luego su mamá muriera en el parto.