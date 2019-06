Joven denuncia que en hospital de Essalud le dieron medicamento que le provocó aborto│VIDEO

"Es horrible ver a tu hija muerta y formadita", fue el lamento de esta joven de 22 años que esperaba ser madre de una niña, pero que un presunto error en la farmacia de un hospital le quitó esa ilusión.

De acuerdo al reportaje de Punto Final, esta joven denunció ante la Fiscalía que en la farmacia del hospital Naylamp de Essalud (Lambayeque), se le entregó pastillas de misoprostol, las cuales - finalmente - le provocaron la pérdida de su bebé.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Todo comenzó en marzo, cuando ella acudió a una consulta de rutina y la doctora le recetó óvulos vaginales para frenar una infección. La médico ginecóloca Pierina Mancini Bautista fue la que firmó la receta. Sin embargo, en la farmacia le habrían entregado por error cinco pastillas de MISOPROSTOL.

"Comienzo a tener dolores muy fuerte, escalofríos, fui al baño y boté un montón de líquido. No entendía qué me estaba pasando. Empecé a botar sangre. En el Hospital Heysen me dijeron que mi hijo no tenía latidos y estaba en proceso de aborto. Pujar y ver a tu hija muerta fue lo peor", contó entre lágrimas.

En el hospital, los doctores le explicaron que lo que le habían dado eran pastillas abortivas. "Mejor denuncia, que lo que te ha pasado es negligencia", contó.

¿QUÉ ES EL MISOPROSTOL?

El Dr. Raúl Alegría comentó que esta pastilla "facilita la expulsión de restos placentarios en caso una mujer tenga haya tenido un aborto".

"El efecto es contracción uterina, cólico de parto y sangrado porque hay dilatación del cuello del útero y desprendimiento de la placenta", añadió a Punto Final.

ESSALUD NIEGA NEGLIGENCIA

A través de un comunicado, Essalud recalcó que el misoprostol no aparece en la receta médica entregada por la médico. También señalaron que el Hospital Naylamp no cuenta con dicha pastilla en su petitorio, pese a que la joven asegura que dichos medicamentos salieron del hospital.