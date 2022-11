El deportista Jean Pier Cáceda, de 19 años, fue atacado a machetazos en la cabeza la madrugada del 1 de noviembre. Él se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Rosa, en la región Piura. Su familia exige justicia y ayuda para este joven promesa del judo.

“A mi hermano lo encontramos la madrugada del día 1 de noviembre golpeado en la cabeza con 10 machetazos, totalmente su cráneo destrozado, reventado. Lo encontramos demasiado grave y fue traído directamente al hospital. Acá se le aplicó todo el tema de la saturación en la cabeza y luego fue operado el día de ayer. Duró más de seis horas la operación. Ahorita se encuentra en coma”, contó el hermano de la víctima a Latina.

Asimismo, explicó que fueron serenos de la provincia de Paita quienes encontraron gravemente herido a su hermano y los llevaron directamente al hospital de Las Mercedes para que reciba atención médica. “Ahí nos han llamado para ir por él”.

Joven de 19 años fue atacado a machetazos

En otro momento, el hermano de Jean Pier reveló que el autor del ataque se encuentra detenido, pero que podría salir libre hoy tras cumplir 48 horas de detención preliminar.

“Esta persona detenida no sabemos por qué lo habrá hecho, por eso queremos que se levante mi hermano para que nos cuente qué pasó. Hay cámaras de video en la cual se le ve a este agresor dándole machetazos a mi hermano. Está en la comisaría. Lo que queremos es que se haga justifica para que esto, lo que le ha pasado a mi hermano, no quede impune. Es un joven de 19 años con sueños y metas, no es justo que esté pasando por esto”, aseveró.

Será operado de nuevo

Por su parte, la madre de la víctima señaló que su hijo será intervenido una segunda vez. “Yo ahorita me siento muy mal porque mi hijo ahorita se encuentra en UCI. Le han hecho una operación y nuevamente lo van a intervenir. Francamente este agresor le ha reventado su cráneo a mi hijo. Le ha perforado un hueso, el cual le han sacado”.

“Yo lo que quiero es que no lo suelten, que no salga, que sea sentenciado, porque lo que le ha hecho a mi hijo no tiene perdón de Dios. Yo estoy muy mal, yo pido ayuda, que nos apoyen”, puntualizó.

