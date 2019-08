Un hombre abandonó a su pareja mientras era asaltada por dos delincuentes en una calle de Trujillo.

Según ’24 Horas', el robo ocurrió en una calle del distrito Victor Larco. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En el video se observa cómo la pareja caminaba tranquilamente durante la noche. En ese momento apareció una moto lineal con dos personas.

La pareja no se mostró preocupada pues la moto continuó avanzando. No obstante, no se percataron que los sujetos dieron vuelta en "U" para asaltarlos.

Uno de los delincuentes bajó rápidamente de la moto y se abalanzó a la muchacha, a quien amenazó con un arma de fuego para quitarle su cartera.

Al observar que su enamorada era asaltada, el hombre no tuvo mejor idea que huir despavorido.

En el video incluso se muestra que ladrón que se encontraba en la moto queda mirando a su víctima por su reacción.

Cabe resaltar que los delincuentes se dieron a la fuga.