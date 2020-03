Así como otros médicos en el país, el decano del Colegio Médico en Junín, Wilbert Barzola Huamán, se encuentra en cuarentena en su inmueble esperando el resultado de la prueba que se tomó para determinar su tiene o no el coronavirus.

La espera mortifica al galeno pues no puede ayudar a sus compatriotas en este difícil momento. “Hemos advertido desde el inicio, que hay una dificultad para hacer el diagnóstico rápido en todo el país. Eso dificulta el trabajo del personal de salud, somos varios médicos los que esperamos los resultados”, señaló el decano.

Además, el médico dijo que no sabe como se habría contagiado el virus. “Los pacientes llegan a la consulta y no mencionan la información completa. No son sinceros e ingresan a las atenciones del hospital. Y no permiten hacer un buen filtro y eso generó que muchos de los colegas estén actualmente como pacientes sospechosos".

Mientras espera el resultado de sus análisis Barzola Huamán se encuentra aislado en su domicilio. “Tengo que cumplir con la norma. Si el resultado sale positivo tendré que acatar estrictamente, pero si sale negativo podré salir en el tiempo que indique el especialista”, manifestó el galeno.

Se supo que, hasta el momento ninguno de los médicos que se han realizado la prueba presenta síntomas graves por lo que están en cuarentena en sus respectivas viviendas. De lo contrario estarían recibiendo tratamiento médico en un hospital.