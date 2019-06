Cinco personas comieron ceviche con chaufa y resultaron intoxicadas

Cinco personas resultaron intoxicadas luego de comer ceviche con chaufa en el distrito de Concepción, en Junín.

Según Correo, las personas acudieron a la plaza de Mito para disfrutar de una fiesta patronal en honor a la Virgen de Asunción en último domingo.

Durante la celebración, alrededor de la 1 de la tarde, compraron el ceviche con chaufa a una vendedora ambulante.

Es así que, tras ingerir la comida, comenzaron a sentir dolores estomacales, vómitos e incluso desmayos.

Las cinco personas fueron auxiliadas y trasladadas a un centro de salud de Concepción, donde se les diagnosticó una intoxicación alimentaria.

Se procedió a tratarlos con suero y administrarles un tratamiento antibiótico.

Los cinco pacientes fueron identificados como Edward Esteban Pérez (22), Wendoli Núñez Salas (23), Lucía Rivera Salas (30), Keislin Yulia Murga Huaman (26) y una menor de iniciales D.P.M (5).

Se informó que cuatro personas fueron dadas de alta mientras una continúa en observación.

En tanto, una de las afectadas pidió investigar lo ocurrido: “Hemos comido chaufa con ceviche, cuando de pronto nos dieron vómitos y se me adormecía el cuerpo, tenía un dolor intenso, pensé que iba a pasar, pero ya no podía más, mi esposo me llevó al centro de salud y me quedé hospitalizada, recuerdo que el huevo del arroz chaufa estaba medio extraño y aún así comimos, pido que la municipalidad verifique y realice una inspección a los vendedores ambulantes”.