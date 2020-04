Un poblador de la Comunidad Nativa Itchatingari, en el distrito de Perené, en la provincia de Chachamayo, en la región Junín, quien sufría de trastornos mentales, fue perseguido y capturado por varios pobladores que lo ataron a un árbol y lo estrangularon por no acatar la cuarentena.

Según los moradores de la zona, la víctima, identificada como Ever Machari Yabar, se mostraba agresivo ante las ordenes de obedecer la cuarentena por lo que fue detenido a la fuerza por algunos moradores.

Este lamentable hecho se produjo cuando los pobladores de la Comunidad Nativa Itchatingari, en la provincia de Chanchamayo, en Junín, encontraron a Ever Machari Yabar en la calle y lo detuvieron. El infortunado logró huir de ellos y corrió a esconderse, pero los pobladores lo persiguieron y atraparon.

Horas después, el cuerpo sin vida de la víctima, quien era agricultor, fue hallado en un bosque, atado de manos y pies con sogas y cadenas sujetadas a un árbol, a unos 80 metros de la carretera Marginal.

NO ACATO ÓRDENES

“Lo atrapamos porque estaba haciendo problemas a los comuneros y no acataba el estado de emergencia. Lo dejé atado en el arco del estadio de la comunidad. Luego de castigarlo me trasladé con otros comuneros a realizar el control de vehículos en el puente Ubiriki, y dejé a Ever al cuidado de dos comuneros, quienes después lo llevaron a golpes hasta el bosque, en donde fue encontrado muerto la mañana del sábado por el encargado del centro de salud de Inchatingari”, contó el jefe de esta comunidad, Miqueas Ricardo Camayta, a la policía.

A fin de determinar responsabilidades la Segunda Fiscalía de Chanchamayo ordenó la detención del jefe de la comunidad Miqueas Ricardo, y de los comuneros Ricardo Camaña Brama y Oscar Paredes Camaña, quienes fueron trasladados a la comisaría de Pichanaqui, en Junín, por el presunto delito de homicidio.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer opinan sobre las seguidoras de Rodrigo González | VIDEO

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer opinan sobre las seguidoras de Rodrigo González -OJO

TE PUEDE INTERESAR