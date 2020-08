El presidente de la Federación Médica de La Libertad, Carlos Valderrama, lamentó que los representantes del Poder Ejecutivo solamente dialoguen con autoridades de la región que han estado a cargo de diferentes estrategias sanitarias pero que no se reúnan con los médicos y enfermeras que atienden a personas con COVID-19.

El galeno indicó que los profesionales de la salud son quienes viven el día a día en los nosocomios y ven la real situación que atraviesan los pacientes.

“El apoyo del gobierno (central) es mínimo. Solo viene a hablar con aquellas personas que han manejado mal la estrategia sanitaria de la región y no vienen a hablar con el Colegio Médico, ni con la Federación Médica, ni con enfermeras”, sostuvo vía telefónica con RPP.

En ese sentido, precisó que en esa parte del país faltan camas para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos hospitales al igual que las medicinas para los pacientes con COVID-19 y que tampoco ha existido una adecuada estrategia sanitaria.

“Los Comandos COVID-19 en los distritos recién se han formado hace un mes, la reacción ha sido tardía, por eso el nivel de contagio es alto”, anotó.

Por toda esta situación, Valderrama consideró que La Libertad atraviesa por una de “las letalidades más altas del país”, por ser una de las regiones más afectadas hasta la fecha argumentando que existen 3 mil fallecidos y 35 mil personas infectadas por el coronavirus.

En otro momento, indicó que el presupuesto de la región no ha sido usado en su totalidad .”Tenemos entendido que no se utiliza mas del 50% y siempre aparece comprometido pero no se utiliza. Ese es el déficit que estamos viviendo”, finalizó.

