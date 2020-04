Debido a la inmovilización obligatoria por el coronavirus o COVID-19 y la paralización de labores, una madre de familia caminó dos horas desde su natal caserío de Cungush hasta llegar al mercado de Huamachuco, en La Libertad, todo para vender un equipo de sonido y poder alimentar a sus cinco menores hijos, quienes no han comido en los últimos días.

Se trata de Magdalena Neyra Ramos, quien llegó el último sábado al centro de abastos cargando en su espalda los dos parlantes y el equipo de sonido, con la finalidad de venderlos a un valor de 900 soles. Y con ese dinerito comprar alimentos para sus hijos, tres de ellos de 8, 5 y 4 años de edad.

“Mis hijos me dicen, mamita, quiero pan y comidita, pero como no tengo para comprar alimentos, tomé el único artefacto de valor que tenía en mi casa y le dije a mi esposo que lo vendería, porque esto no lo puedo cocinar”, expresó Magdalena.

Otra madre identificada como Esperanza Vásquez Mora, que tiene tres hijos delicados de salud, vio la grave situación de Magdalena y convocó a un medio de comunicación local para difundir la noticia.

Minutos después, ciudadanos de buen corazón que se enteraron de la situación, apoyaron con dinero y víveres a las dos mujeres. Al final, incluso convencieron a Magdalena para que no venda su equipo de sonido.

VIDEOS RECOMENDADOS

Angie Jibaja habla sobre su nueva religión

Angie Jibaja habla sobre su nueva religión

TE PUEDE INTERESAR