Niña fue brutalmente golpeada por su madrastra al no pelar bien las papas (VIDEO)

Una niña fue brutalmente maltratada por su madrastra por no ayudarle a cocinar. El lamentable caso ocurrió en La Libertad, donde una maestra descubrió los golpes de la menor y denunció a la mujer.

"La noto a la niña que no se podía sentar, entonces yo la llamo, la abrazo, le digo: ¿qué pasó? ¿por qué no te cambiaste? ¿quién te atiende? Resulta que la niña reventó en llanto y me confesó que era maltratada y venía siendo agredida por la madrastra de ella", contó la docente María Asto Paredes.

Aparentemente, luego que la menor no peló las papas como ella deseaba, la madrastra la golpeó con un palo reiteradas veces. Además, la habría amenazado con asesinarla.

"Tiene señales de que ha sido ahorcado, ella me dice que la ahorcó y que le dijo que le quería matar porque no pela bien las papas", explicó la profesora.

El padre de la menor fue interrogado y aseguró que no sabía de las agresiones: "Sí pues, la verdad no sé. ¡Como ve, yo salgo a trabajar!".

Al ser detenida, la madrastra reconoció la agresión. La menor será trasladad a una casa refugio.

